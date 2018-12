Industriales gana y se mantiene con posibilidades de clasificar

El equipo Leones de Industriales derrotó a su similar de Ciego de Ávila con pizarra de 4-3 carreras y puso al rojo vivo la disputa por el último cupo a los play off.

En cerrado pleito escenificado en el Latinoamericano, los azules de la capital se apoyaron en el refuerzo Frank Luis Medina, quien lanzó juego completo; así como en oportuno bateo de la parte alta de la alineación, integrada por Stayler Hernández, Wilfredo Aroche y Denis Laza.

Con el éxito, las huestes de Rey Vicente Anglada arribaron a su victoria 23 en el campeonato, UNA menos que los avileños, quienes ocupan el último puesto semifinalista.

En otros resultados, Villa Clara venció a Sancti Spíritus con estelar faena monticular de Fredy Asiel Álvarez; por su parte, los líderes tuneros volvieron a derrotar a Holguín, con hit de oro de Jorge Alomá, para dejar tendidos al campo a los Cachorros.

