Industriales destaca en Copa Gelabert de Fútbol Sala

La victoria de Industriales 4 a 1 sobre Granma los puso a medio paso de convertirse en el primer semifinalista de la Copa Jorge Gelabert de Fútbol Sala con sede en la Sala Kid Chocolate, en La Habana.

Este resultado los coloca al frente de la llave B con 6 unidades, 3 más que sus cercanos perseguidores, Granma y Olimpiakos, cuando solo resta una jornada de enfrentamientos.

Los granmenses también tienen posibilidades de avanzar, pues enfrentan al discreto conjunto de Isla de la Juventud, quien cayó otra vez ante Olimpiakos 3 a 2.

En el grupo A el camino hacia la clasificación parece más enconado. En choque de trenes empataron La Habana y Pinar del Río 3-3, mientras que los Juveniles se acercaron a una unidad de ambos líderes con triunfo sobre Vasco Navarro 7-2.

No obstante, los Juveniles tendrán que buscar hoy su boleto frente a Pinar del Río, un rival de tradición en estas lides.

Hasta el momento, Rulens de Pinar del Río comanda el apartado de goles con 5.

Resultados 27 de junio

Grupo A

Pinar del Río (3) vs La Habana (3)

Vasco Navarro (2) vs Juveniles (7)

Grupo B

Industriales (4) vs Granma (1)

Olimpiakos (3) vs Isla de la Juventud (2)

