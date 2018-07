Industriales campeón de la Copa Gelabert de Fútbol Sala

La selección Industriales ganó por segunda ocasión en la historia la Copa Gelabert de Fútbol Sala, al imponerse este sábado 3—2 al equipo de Pinar del Río.

Sobre el tabloncillo de la Sala Kid Chocolate, el campeón se definió en tiempo extra luego de empatar a un gol.

La medalla de bronce la obtuvo el plantel de La Habana con goleada 6—1 sobre Granma, por el quinto lugar los Juveniles superaron 4—3 a Olimpiakos, y el séptimo fue para Isla de la Juventud ante la no presentación del Vasco Navarro.

Así finalizó el torneo que rinde tributo al periodista de la emisora COCO, Jorge Gelabert, quien hizo muchos esfuerzos por el desarrollo del Fútbol Sala en Cuba.

