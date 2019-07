Inaugurados Juegos Panamericanos Lima 2019

Lima, Perú. – En la noche de este viernes se realizó en el Estadio Nacional de Lima, Perú la ceremonia inaugural de los XVIII Juegos Panamericanos.

A pesar de que algunas disciplinas comenzaron su actividad desde hace varios días en la lid continental, es ahora cuando los juegos multideportivos más importantes de América encendieron oficialmente el pebetero panamericano.

A las acostumbradas propuestas culturales en este tipo de eventos, se sumó la presentación del puertorriqueño Luis Fonsi, estrella internacional de la música que puso a bailar a todo el continente en torno a los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

En el tradicional desfile de las delegaciones, la cubana recibió la ovación popular, encabezada por su abanderado el tricampeón olímpico y pentacampeón panamericano Mijaíl López.

