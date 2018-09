Importante presencia tendrá Cuba en Panamericanos de Lima

Una participación de aproximadamente 250 atletas tendrá Cuba en los Juegos Panamericanos 2019, en la capital peruana, informó el presidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, INDER, Antonio Becali.

El presidente del INDER hizo la declaración en una visita a Lima con motivo de la Asamblea General de Panam Sports (Organización Deportiva Panamericana).

Los visitantes cubanos recorrieron, junto a los demás participantes, las obras que se desarrollan en Lima para las diversas competencias programadas en los juegos de 2019.

Becali informó que, además, en la jornada de la reunión continental hubo una cita del Comité Olímpico Internacional en la que este informó sobre la organización de los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020, el cronograma del ciclo olímpico, las clasificatorias y otros aspectos

