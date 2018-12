Idalys, líder del ranking mundial

La judoca cubana Idalys Ortiz ganó medalla de plata en el torneo Máster de Guangzhou, China, resultado válido para llevarla al primer lugar del ranking mundial de la división de más de 78 kg.

Ortiz, plata del orbe en Bakú 2018 y elegida entre las atletas más destacadas de Cuba este año, perdió en la final contra la japonesa Akira Sone, en combate con alargue a Regla de oro hasta, cuando le aplicaron un tercer shido.

Con ese galardón la cubana sumó 1260 puntos al listado clasificatorio, por lo que en la próxima actualización de cierre de año debe estar en el primer lugar por encima de la nipona Sarah Asahina, titular en Baku, quien no asistió a China.

Así, la artemiseña despedirá por todo lo alto el 2018, lapso en que también ganó la presea de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla y el Campeonato Panamericano en Panamá.

