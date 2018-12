Idalis Ortiz lidera ranking mundial en su categoría

Luego de conseguir la medalla de plata en el Máster Mundial de Guangzhou, China, la judoca cubana Idalis Ortiz lidera el ranking mundial en la división de más de 78 kilogramos.

Ortiz, con 6 mil 390 puntos, aparece en el primer lugar del listado del orbe, actualizado hoy en el sitio web de la Federación Internacional.

La destacada deportista de la provincia de Artemisa llegó a Guangzhou en el segundo lugar, detrás de la japonesa Sarah Asahina, que no participó en el certamen que invitó a los 16 primeros puestos del ranking de cada una de las divisiones.

Cuba también estuvo representada en el torneo de judo en China por los cubanos mejor ubicados en el ranking mundial Iván Silva, Kaliema Antomarchi y Osniel Solís, quienes no pudieron subir al podio.

