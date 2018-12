Idalis Ortiz gana plata y ubica a Cuba duodécima en judo

La judoca Idalis Ortiz ganó este domingo la presea de plata de los más de 78 kilogramos del Máster de Judo, en China, y ubicó a Cuba en el duodécimo lugar del medallero del certamen que dominó Japón.

Ortiz cayó en la final frente a la japonesa Akira Sone por Ippon en Regla de Oro, y el pleito estuvo a la altura de una final entre dos grandes de ese arte marcial, pues Ortiz es la segunda del ranking mundial y Sone, la octava.

Anteriormente, la destacada deportista de la provincia de Artemisa derrotó, por Ippon, a una británica y una ucraniana; y por Wazari, a una brasileña; mientras el otro cubano en competencia este domingo fue Iván Silva, quien fue derrotado por un kazajo.

Japón lideró el medallero, en el Máster de Judo en China, seguido por Georgia, Rusia, Francia, Kosovo, Azerbaiyán y España, las 7 naciones que se repartieron las coronas en disputa.

