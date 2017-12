Hoy selección de refuerzos para play off de la pelota cubana

La Habana, Cuba. – El nombre de los 12 atletas que reforzarán a los equipos participantes en los play off de la Serie Nacional de Béisbol se conocerán hoy, cuando a las 07.00 de la noche los directores de esos elencos escogan los refuerzos para sus nóminas.

En el Salón de Actos del Coliseo de la Ciudad Deportiva, en La Habana, se desarrollará la selección de esos jugadores, que procederán de los dos equipos eliminados en la segunda fase clasificatoria y de un listado confeccionado por la Dirección Nacional de Béisbol atendiendo a intereses de ese deporte en Cuba.

Matanzas, Las Tunas, Industriales y Granma escogerán su primer refuerzo en ese orden para luego invertir la selección partiendo del cuarto puesto al primero, mientras el tercer atleta será seleccionado a partir de un sorteo previo para determinar el orden de solicitudes.

Los play off de la Serie Nacionla de Béisbol se inician el 4 de enero con los choques Matanzas-Granma y Las Tunas- Industriales, en los estadios de los primeros.

