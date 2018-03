Hoy en Granma Gala Nacional de Béisbol

Bayamo, Cuba. – Los líderes en bateo, pitcheo, defensa y en otros departamentos en la pasada Serie Nacional, serán agasajados esta noche en la Gala Nacional del Béisbol que tendrá lugar en el Teatro Bayamo, de la ciudad homónima en el oriente de Cuba.

La provincia Granma es sede de ese evento por segunda ocasión consecutiva, al conquistar el título de la 57 Serie Nacional de Béisbol, tras imponerse en el play off final, 4 victorias por 3 ante Las Tunas.

Glorias deportivas, directivos de la pelota y del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER), e invitados, asistirán a la Gala Nacional del Béisbol, donde se premiarán a los conjuntos de Granma, Las Tunas y Matanzas, ocupantes de los tres primeros lugares.

Al cierre de la Gala Nacional de Béisbol en Bayamo habrá diversas opciones recreativas y culturales para la afición de la capital de Granma.

