En otra muestra del legado de Fidel en el deporte cubano, se convirtió la quinta edición del Fórum Nacional sobre su pensamiento, que acogió el complejo monumentario de Birán, organizado por la Comisión Nacional de Atención a Atletas.

La Propuesta de actividades para reflexionar junto a Fidel y potenciar valores éticos en estudiantes de 7mo grado, resultó la ponencia Relevante entre las 44 llegadas a la instancia nacional.

El trabajo de Adelaise Pérez, se refiere a sus experiencias en educandos de la Eide camagüeyana Cerro Pelado, pero es aplicable a otros centros de la Isla, e igualmente sin límite de edad para colaborar en la formación de los deportistas.

Los ahora convocados para el encuentro en Birán, coincidieron en resaltar la abundancia de puntos por conocer aún del pensamiento y aporte de un hombre que amó el deporte como pocos.

