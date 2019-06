Heptatlón cubano muestra posibilidades de triunfar en Lima

La heptalonista cubana Adriana Rodríguez, dominó hoy la prueba de salto de longitud del mitin atlético Diputación de Cáceres, con registro personal de 6, 70 metros.

Hace cuatro días en su debut dentro la temporada europea, la antillana también dominó su prueba favorita con salto de 6,60 en la reunión de Vitoria, España.

La atleta cubana competirá en el heptatlón de los Juegos Panamericanos de Lima, que se desarrollarán del 26 de julio al 11 de agosto, con la aspiración de subir al podio de premiaciones.

Cuba viajará a la capital peruana con figuras de la élite mundial con las discóbolas Denia Caballero y Yaimé Pérez, el saltador de longitud Juan Miguel Echavarría, la pertiguista Yarisley Silva, y la también heptatleta Yorgelis Rodríguez.

La cita precedente en Toronto, dejó como gran dominador en el atletismo a Estados Unidos, con 13 medallas de oro, 14 de plata e igual número de bronce, por delante de Canadá, Cuba, Jamaica y Trinidad y Tobago, en ese orden.

