Guantánamo con boleto a Liga Superior de baloncesto femenino

Con 8 victorias y un solo fracaso, el equipo de Guantánamo obtuvo el primer lugar del apartado oriental del Torneo de Ascenso de Baloncesto Femenino, con lo que garantizó su boleto a Liga Superior de 2019.

En las tres rondas de la lid, que tuvo por sede a la sala polivalente Rafael Castiello del 11 al 21 de septiembre, las guantanameras superaron en triple ocasiones a Las Tunas y Holguín, y en dos a Santiago de Cuba.

En total, el team del Alto Oriente, dirigido por Adrián Laffita Malé, en 9 partidos acumuló 725 puntos a favor y 355 en contra.

Entre las líderes individuales del Torneo de Ascenso de Baloncesto Femenino se ubicaron dos extremo-orientales: Yuniesky Bouly en asistencias, con 22, y Yakira Guibert Pantoja en tiros bloqueados, con 12.

