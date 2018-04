Granma único invicto en Serie Nacional de Béisbol Sub-23

La Habana, Cuba. – El equipo de Granma remontó este viernes para ganar 6 anotaciones por 5 a Santiago de Cuba, con jonrones de Alexquemer Sánchez y Geiler Castro, para exhibirse como único plantel invicto en la Serie Nacional de Béisbol para menores de 23 años.

Igualados con los santiagueros en la segunda plaza del Oriente está Ciego de Ávila, conducidos al triunfo por Ariel Díaz con pizarra de 5 carreras por 1 frente a Las Tunas; al igual que ellos llegó a su cuarta victoria Cienfuegos, verdugo de Mayabeque 4 a 3.

Tony Guerra jonroneó par de veces en el éxito de Pinar del Río 11 carreras por 5 sobre La Habana; mientras mantuvo saldo positivo la Isla de la Juventud, al superar a Artemisa 6 por 4; y Guantánamo logró su primera conquista frente a Holguín 6 a 2.

Leonel Moas destacó en la ofensiva de Camagüey para ganarle a Sancti Spíritus 4 por 2; y Matanzas extendió el mal comienzo de Villa Clara con pizarra de 3 a 2.

