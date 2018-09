Granma gana y respira en la pelota cubana

La Habana, Cuba. – Granma frenó a Ciego de Ávila 7 carreras por una con Joel Mojena en la lomita y vuelacerca de Guillermo Avilés; mientras el juego entre Las Tunas e Industriales resultó visctoria para los azules 5 por una.

Pinar del Río venció una anotación por cero a Villa Clara en excelente duelo de lanzadores ganado por Yosvany Torres a Yosbel Zulueta, decidió Juan Carlos Arencibia con jonrón; mientras que Holguín y Santiago de Cuba sellaron debido a la lluvia.

Artemisa y Matanzas dividieron conquistas, los Cazadores siguen en pos de sobrevivir tras dominar 5 a cero gracias a salida de calidad de Ricardo Martínez, por su parte Matanzas se llevó el crédito a primera hora del doble juego con pizarra de 8 por 6.

Mayabeque tomó aliento 2 carreras por unafrente a Sancti Spíritus; Cienfuegos golpeó nuevamente a Guantánamo 8 por 6 y la Isla de la Juventud mantuvo opciones con éxito 5 a 2 sobre Camagüey.

