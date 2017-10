Granma gana el primero de los juegos por comodines

Granma, defensor del título en el campeonato cubano de béisbol, salió delante en la lucha por uno de los dos comodines del torneo al vencer cinco por tres a Villa Clara, tras emplear el uno-dos de su staff abridor.

Buen trabajo monticular del diestro Vladimir García y un tempranero racimo de cuatro carreras les dieron a los Tigres avileños un triunfo importante ante los Cazadores de Artemisa, en la segunda serie de comodines de la Serie Beisbolera.

Por su parte, Matanzas, que tenía el boleto a la segunda fase, aseguró este martes el tercer lugar al vencer tres por dos a Pinar del Río, en cuarta posición, como parte del programa de recuperación de partidos aplazados por las lluvias.

Y en otros resultados de la jornada, un juego que fue pura anécdota fue el protagonizado por el colista Cienfuegos quien venció tres por dos a la Isla de la Juventud.

