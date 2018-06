Granma domina Campeonato Nacional Juvenil de Gimnasia Rítmica

Con 18 medallas de oro, 8 de plata y 2 de bronce, Granma ganó el Campeonato Nacional Juvenil de Gimnasia Rítmica, que concluyó en el Palacio de los Deportes Rafael Fortún, de Camagüey.

Este domingo las granmenses acumularon un total de 59 unidades a su favor y aventajaron a las selecciones de Camagüey y Sancti Spíritus, los cuales completaron, en ese orden, el podio de premiaciones por territorio.

Rosaine Santonja, natural de la Granma, resultó la gimnasta ganadora del evento, seguida de su coterránea Naidelis Machado Acosta y de la espirituana, Keyla Miranda Domínguez.

La campeona de 14 años, vencedora en las pruebas individuales de aro y pelota, expresó la gran significación que tiene para su carrera haber obtenido una actuación satisfactoria en el Campeonato Nacional Juvenil de Gimnasia Rítmica.

(Visited 1 times, 19 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.