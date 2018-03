Gladiadores del estilo libre cierran hoy torneo

La Habana, Cuba.- Con la presencia de 6 cubanos, los gladiadores del estilo libre salen al colchón en la fecha conclusiva del torneo de lucha Manuel Asseff Blanco, clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, Colombia.

Ese importante certamen, con sede en el coliseo de la Ciudad Deportiva, otorga 7 boletos a la lid centro caribeña que se celebrará del 19 de julio al 3 de agosto próximo.

Entre los libristas locales con mayor renombre que competirán este sábado se destacan Reineris Salas, dueño de 2 medallas de plata en Campeonatos Mundiales, y Alejandro Valdés, bronce en París, Francia, el pasado año.

También en el grupo dirigido por Julio Mendieta sobresale la presencia de Reineris Andreu, campeón en el certamen universal categoría sub 23 años, que acogió Polonia en noviembre último.

