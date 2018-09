Gimnasia rítmica por boletos panamericanos

Luego de que Cuba lograra clasificaciones panamericanas con la gimnasia artística y un hombre del trampolín, toca ahora la búsqueda de pasaportes a sus muchachas de la rítmica, con sus especialistas de individual y conjunto.

Igual que sus compañeros, las dirigidas por Nely Ochoa intentarán los pases en la capital peruana, hacia donde viajaron para vivir el ejercicio de Podium –ensayo previo de los programas– y enfrentar este viernes las primeras acciones de competencia.

Las individuales serán las mismas que estuvieron en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, Grettel Mendoza y Brenda Leyva, pero solo una podrá estar el próximo año en la cita continental.

Melisa Kindelán, Eliane Rojas, Claudia Arjona y Danay Utria son las restantes integrantes de una dotación que se coronó a nivel centrocaribeño con el ejercicio de 3 pelotas y 2 cuerdas.

(Visited 1 times, 4 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.