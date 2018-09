Genera expectativas duelo Industriales y Camagüey

Tras las últimas cuatro derrotas consecutivas de los llamados Toros de la Llanura, los camagüeyanos ansían el éxito de sus peloteros ante Industriales en la Serie Nacional de Béisbol, en la subserie que comienza en el estadio Cándido González Morales, de la urbe agramontina.

Frank Basulto de la Vega, quien ejerce el trabajo por cuenta propia en esa ciudad, comentó que por tradición la novena camagüeyana se ha lucido en su terreno frente a los Leones de la capital cubana.

Si bien el cuerpo de lanzadores, principal arma de la escuadra local, hasta la fecha no se ha mostrado con la estabilidad requerida, de lograrla esa sería la fortaleza de los Toros para obtener, por lo menos, par de victorias , dijo.

Ángel Vázquez Miró, residente en el centro histórico de Camagüey, expresó que los jugadores deben retomar el aliento ganador que mantuvieron durante el principio de la actual campaña beisbolera.

