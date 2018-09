Y ganó Fredy Asiel Álvarez

La noticia del día pudiera ser el ascenso de Industriales a la cima en la actual Serie Nacional de Béisbol, pero la victoria de Fredy Asiel Álvarez también acapara titulares.

Según las estadísticas, Álvarez no pudo triunfar ni una sola vez como refuerzo de Industriales en la segunda parte de la serie pasada; necesitó casi un año para obtener su triunfo 93 en series nacionales; lo más curioso es que sus dos últimas victorias han sido frente a Cienfuegos en partidos suspendidos el día anterior.

Por otra parte, Yordan Manduley tuvo otra excelente campaña con los Capitales de Quebec en la Liga Can-Am, al finalizar como líder de los bateadores en la etapa clasificatoria.

El torpedero holguinero fue el primero en average en la justa, al compilar 337, además bateó 14 dobles, un triple y 4 jonrones con 37 carreras impulsadas.

