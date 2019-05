Ganó Cuba Copa Panamericana de Judo en Panamá

Cuba ganó con un total de 10 medallas la Copa Panamericana de Judo, efectuada este fin de semana en la Arena Roberto Durán de Ciudad de Panamá.

A pesar de no contar con sus figuras más destacadas, la delegación cubana trajo a casa 5 medallas de oro, de manos de los campeones Vanesa Godínez, Nahomys Acosta, Anailis Dorvigne, Onix Cortés y Liester Cardona.

Ese no es el único triunfo del deporte, pues los cubanos Idalis Ortiz, Iván Silva y Kaliema Antomarchi se coronaron con preseas de oro y bronce en el Grand Prix de Hohhot, China.

En la ciudad asiática, donde se repartieron puntos para el ranking mundial y olímpico, también compitieron, Magdiel Estrada y Andy Granda, quienes concluyeron séptimos, y Maylín del Toro, que perdió en el debut.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.