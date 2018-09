Ganan duplas cubanas en circuito de voleibol de playa

Los dúos de Cuba de Karell Peña-Luis Reyes, y Yanisleidis Sánchez-Arlin Hechavarría ganaron con victorias en la cuarta parada del XII Circuito de Norte, Centroamérica y el Caribe de voleibol de playa, con sede en República Dominicana.

Con escenario en Los Corales, Punta Cana, Peña y Sánchez derrotaron 2 a 0 a la dupla de Islas Vírgenes de Estados Unidos, integrada por Marc Lomeli y Williams Daneily, en 40 minutos de accionar sobre la arena.

Ese fue el único compromiso de los cubanos este viernes, ya que quedaron bye en la segunda ronda del grupo C de esta primera jornada, según el sitio web del torneo.

También debutaron con triunfo Sánchez y Hechavarría, quienes necesitaron solo 25 minutos para vencer 2 a 0 a las dominicanas Johana Montero y Any De la Cruz.

(Visited 1 times, 2 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.