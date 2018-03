Gana Santiago de Cuba Título Nacional de Softbol masculino

Ciego de Ávila, Cuba.- El equipo de Santiago de Cuba ganó el título del Trigésimo Quinto Campeonato Nacional de Softbol masculino primera categoría desarrollado en Ciego de Ávila, gracias a la excelente labor monticular de su lanzador Gusbel Plutín.

La actuación del zurdo santiaguero, este domingo, cobró matices de heroicidad, al resultar vencedor del encuentro por el pase a la gran final contra la escuadra de Holguín 8 carreras por 5, y luego maniatar la ofensiva de los avileños en la discusión del primer lugar.

Plutín, a pesar de las molestias presentadas en su pierna de apoyo, garantizó con sus envíos durante 5 entradas dejar en blanco el marcador a los anfitriones en el partido final, que hasta ese momento mantenían calidad de invictos.

En esta ocasión, el estelar pícher de Ciego de Ávila Alain Román no hizo justicia a su desempeño en la etapa clasificatoria y permitió incluso 2 cuadrangulares.

