Gana Sancti Spíritus a Ciego de Ávila en serie beisbolera

El equipo de Sancti Spíritus se soltó a batear y no se detuvo hasta propinarle knocaut de diez-cero al líder Ciego de Ávila, en siete entradas, al iniciarse las séptimas subseries particulares en el Campeonato Nacional de Béisbol.

En su feudo del estadio José Antonio Huelga, los Gallos del mentor José Raúl Delgado pegaron este lunes 17 hits, con destaque para el inicialista Luis Daniel Serrano, quien se fue de tres-tres, incluido un doblete y tres carreras impulsadas.

La victoria fue al aval de Pedro Ángel Álvarez, quien tiró los siete episodios al compás de siete ponches y apenas un sencillo de Alexander Jiménez, primer bate de los Tigres, que ahora presentan balance de 13 éxitos y seis derrotas.

Mientras, Industriales, segundo lugar de la tabla de posiciones, se aprovechó de ese resultado en la tierra del Yayabo y se puso a medio juego de Ciego de Ávila, al vencer a Camagüey.

