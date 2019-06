Gana oro Osleni Guerrero en Torneo de bádminton en México

El cubano Osleni Guerrero ganó este domingo la medalla de oro de la prueba individual masculina en el Torneo Internacional de bádminton, con sede en Guadalajara, México.

Guerrero, primer preclasificado del single varonil, se impuso en la discusión del título al mexicano Lino Muñoz, segundo del organigrama, a quien superó viniendo de abajo en un peleado partido con marcadores de 20 a 22, 21 a 18 y 21 a 15, en 58 minutos de acción.

Esa victoria, su quinta del certamen, le permitió sumar mil 700 puntos para el ranking mundial y aumentar su confianza con vistas a los cercanos Juegos Panamericanos de Lima, a celebrarse del 26 de julio al 11 de agosto próximos.

En su camino hasta la corona, el mejor raquetista de Cuba, Osleni Guerrero, derrotó este sábado en una de las semifinales al azteca Luis Armando Montoya.

