Gana Isla de la Juventud primer juego en final del Béisbol Sub-23

El equipo de la Isla de la Juventud venció 6 carreras por 2 al de Las Tunas, logrando el primer paso rumbo al trono de la Serie Nacional de Béisbol entre menores de 23 años.

Jonathan Carbó fue el más destacado tras lanzar 8 innings en los que permitió solo 1 carrera y 4 jits a los anfitriones tuneros, números que tributaron a su 6 conquista de la temporada; Raúl Guilarte sacó el último out para apuntarse el salvamento.

En la ofensiva de los prospectos a Piratas asumió protagonismo Jorge del Río con 2 jits y par de carreras impulsadas, escoltado por Eddy Rodríguez, Jhony Hardy y Eliseo Roja, quienes también batearon 2 inatrapables.

Este lunes se realizará en Las Tunas el segundo juego en la final de la Serie para menores de 23 años; cuyo ganador será el primero en llegar a 3 victorias.

