Gallos ejecutarán duelo trascendental ante tigres

Los Gallos de Sancti Spíritus encaran, desde hoy, un trascendental duelo ante los Tigres de Ciego de Ávila, durante los penúltimos cotejos particulares en la 58 Serie Nacional de Béisbol.

En el estadio José Ramón Cepero, de la tierra de la piña, los espirituanos intentarán quebrar la racha negativa que los llevó a ceder en 17 de los últimos 22 partidos, y ahora los compromete en la lucha por la clasificación.

Por la valla opuesta encontrarán a unos felinos curtidos en el arte de sacar buenos resultados en instancias decisivas del campeonato, y por demás apoyados por la afición avileña.

Tanto espirituanos como avileños deberán observar de reojo el partido que sostendrán, en el parque Julio Antonio Mella, los Leñadores de las Tunas y Leones de Industriales, que se ubican en la quinta plaza de la tabla de posiciones a juego y medio de los Tigres y a dos de los Gallos.

