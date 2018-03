Gala Nacional de Béisbol en la ciudad de Bayamo

Bayamo, Cuba. – El Teatro Bayamo de la ciudad homónima acogerá en la noche del próximo sábado, la Gala Nacional del Béisbol, de reconocimiento a equipos y atletas que sobresalieron por sus resultados en la 57 Serie de ese deporte.

Granma es sede por segunda ocasión del espectáculo, por lograr su equipo por segunda ocasión el título nacional, al imponerse en los play off, 4 victorias por 3 a Las Tunas, en su cuartel genera de los derrotadosl, el estadio Julio Antonio Mella.

En la pasada Serie Nacional de Béisbol sobresalieron, entre otros atletas del equipo granmense, los jugadores de cuadro Guillermo Avilés, el capitán del conjunto Carlos Benítez, Lázaro Cedeño, bateador designado y líder en jonrones, el lanzador Lázaro Blanco así como los refuerzos Alaín Sánchez y Yordan Manduley.

A la Gala Nacional del Béisbol el sábado en la oriental ciudad de Bayamo le seguirán actividades recreativas y culturales en la Plaza de Fiestas, y en otros escenarios.

