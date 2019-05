Futbolistas santiagueros apuestan todo a la remontada

El partido de vuelta de la final del Campeonato Nacional de Fútbol en Cuba se jugará hoy entre las selecciones de La Habana y Los Diablos Rojos de Santiago de Cuba, en la cancha de la pista de Rekortán, en esa ciudad oriental.

A partir de la suspensión de 3 partidos a los jugadores santiagueros Raúl Pérez, Leonis Martínez y Erik Rizo, defensas titulares todos, se valora como principal opción ubicar al recuperador Alexis Kindelán como pareja del refuerzo de Ciego de Ávila Yasmany López Escalante en la saga central de la defensa.

El principal problema en ataque, luego de la salida, también por sanción, de Jorge Villalón, es la lesión del delantero Eddy Gelkis Olivares en el muslo izquierdo.

Sobre las posibles alternativas, el director técnico del equipo local, Leonardo Herrera opinó que serían Cristian Flores o Eider Caballero, jugadores que ya se han desempeñado en esa posición.

