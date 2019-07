Futbolistas cubanos tendrán nuevo entrenador

La Habana, Cuba. – La Comisión Nacional de Fútbol informó que Pablo Elier Sánchez ha sido nombrado director técnico de la selección absoluta de Cuba, donde ejercía como preparador físico.

El organismo indicó en un comunicado que el nuevo entrenador posee una vasta experiencia en la dirección de equipos provinciales de Pinar del Río, con los que atesora resultados relevantes en lides nacionales, y es reconocido como un técnico de fuerte pensamiento estratégico.

Profesor de la Facultad de Cultura Física de Pinar del Río, transita actualmente por la fase de defensa de su doctorado y goza de prestigio dentro de la comunidad futbolística cubana.

La Comisión Nacional reconoció los años de servicio de Idalberto Raúl Mederos y el colectivo que le acompañó en las funciones que encabezará ahora Sánchez, y adelantó que evalúa otras acciones en el propósito de proyectar una labor más integradora.

