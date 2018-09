Fútbol de Camagüey listo para la Nacional

Con la aspiración de ubicarse entre los tres primeros puestos, la selección femenina de fútbol de Camagüey intervendrá desde el lunes próximo en la III Liga Nacional, que acontecerá hasta el siete de octubre en la capital cubana.

Tras realizar la preparación, las 17 muchachas se encuentran en las mejores condiciones para enfrentarse a las escuadras de Artemisa, Villa Clara, Granma, Santiago de Cuba y La Habana.

Las sesiones de entrenamiento desarrolladas en la Academia Provincial Amador Fernández, de Camagüey, contribuyeron a pulir deficiencias en la defensa, con el propósito de incrementar después las anotaciones a los conjuntos rivales en cada uno de los partidos.

Como estrategia se incluyó un tope con las villaclareñas, con quienes perdieron en el choque de discusión de la medalla de bronce en el campeonato del pasado año; y además el plantel no contará con cuatro de sus puntales.

(Visited 1 times, 2 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.