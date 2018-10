Fuerte pugna por la clasificación en la pelota cubana

La Habana, Cuba. – Las Tunas mejoró su estatus en la Serie Nacional de Béisbol dominando 9 carreras por 3 a Ciego de Ávila, que será anfitrión de la Jornada de Estrellas y Danel Castro bateó el cuadrangular 200 de su carrera, mientras Granma fue mejor que Industriales al derrotarlo 8 a 4.

En jornada de rebeldía, Cienfuegos noqueó a Holguín 10 anotaciones por cero con jonrones de César Prieto y Pavel Quesada; mientras, Camagüey frenó el ímpetu de Mayabeque 4 a 3, en juego donde Pedro León logró su vuelacerca número 14 de la temporada.

En duelo de lanzadores Villa Clara se impuso frente a Artemisa 2 carreras por una, éxito para el cerrador Ronny Valdés; por su parte, la Isla de la Juventud venció a Guantánamo 10 por 6.

En partido de menor trascendencia, Matanzas derrotó 5 carreras por 4 a Pinar del Río, primer crédito de Jonder Martínez; por último la lluvia frustró el juego a dos conjuntos insertados en la pelea por la clasificación, Santiago de Cuba y Sancti Spíritus.

(Visited 1 times, 3 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.