Fotofinish en última recta de la pelota cubana

La Habana, Cuba. – Este lunes inician las penúltimas subseries en el tenso final por los boletos a la postemporada de la Serie Nacional de Béisbol; Villa Clara intentará ganar la segunda plaza cuando reciba a Holguín, Ciego de Ávila y Sancti Spíritus se retan en un peligroso duelo que puede aprovechar Industriales si logra escalar ante el clasificado Las Tunas.

Los tuneros caminan sin estrés los últimos pasos gracias a sus 33 victorias, 4 por encima de los villaclareños; los espirituanos tienen 27 juegos ganados, media decisión sobre los avileños, y apenas 2 frente a Industriales.

En cuanto a los liderazgos, Jorge Alomá exhibe el mayor average con 485, Yurién Vizcaino suma 80 remolques y Yuniesky Larduet 27 bases robadas.

Frank Luis Medina lanza para 2,79 carreras limpias por cada nueve entradas, y Dariel Góngora posee 12 triunfos.

