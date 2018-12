Finaliza Cuba en meritorio puesto en Mundial de Parapesas

Con solo tres atletas, Cuba finalizó con una medalla de oro y una de plata, para un meritorio séptimo puesto, del Campeonato Mundial Abierto de Parapesas, clausurado en Bogotá, Colombia.

Según la web oficial del Comité Paralímpico Internacional, Oníger Drake se coronó en la división de 88 kilogramos, al levantar 207 kilos acostado en el banco de fuerza.

Entre las damas, Leidy Rodríguez quedó subcampeona en la división de 41 kilogramos, al empinar 85 kilos, y Yoander Arias no consiguió marcar, pues cometió tres faltas, una al intentar izar 132 kilos, y dos al tratar con 134 kilos

Cuba cerró en el séptimo lugar, empatada con Canadá, mientras que Brasil, con 26 atletas, lideró el torneo, al acumular 8 preseas de oro, igual cantidad de plata, y 10 de bronce; delante de Colombia y Chile.

