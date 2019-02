Finaliza Copa de béisbol femenino

La tradicional Copa 23 de Febrero de béisbol femenino que se celebra cada año entre equipos juveniles de Cuba y Canadá en el estadio Latinoamericano, finalizó este domingo con el mejor balance para el elenco local.

Después de los seis primeros juegos, el seleccionado juvenil de La Habana tenía 3 victorias al igual que los conjuntos norteamericanos divididos en Canadá Rojo y Negro.

