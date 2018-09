Finales de Juegos Deportivos de Trabajadores

Del 6 al 9 de septiembre se desarrollarán las competencias finales de la especialidad de Softbol de los IX Juegos Deportivos de los Trabajadores, auspiciados por la Central de Trabajadores de Cuba, CTC, y el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, INDER.

El terreno Juan Ealo de la Ciudad Deportiva de La Habana será la sede de la inauguración, de la clausura del evento y de la entrega de los premios, informó a la prensa, Evelin Cárdenas, representante de la Central de Trabajadores de Cuba.

Agregó que en el encuentro competirán los equipos de softbol de los Sindicatos de Comunicaciones de Guantánamo; Comercio y la Gastronomía de Sancti Spíritus; Energía y Minas, de la Isla de la Juventud y Trabajadores no estatales, de La Habana.

Los equipos que participan en las finales fueron ganadores absolutos en sus respectivas provincias y zonas.



