Fiesta del ajedrez descorre sus cortinas en La Habana

La Habana, Cuba. – El Torneo Memorial Capablanca de Ajedrez – en su edición 54- tendrá hoy sus primeras movidas en el hotel Habana Libre, de la capital cubana donde Yuri González y Carlos Daniel Albornoz intentarán conquistar un cetro que no queda en casa desde hace una década.

Según el sorteo efectuado este jueves en la velada inaugural, y que contó con la presencia del presidente del INDER, Osvaldo Vento, el joven Albornoz debutará con figuras blancas frente al estadounidense Samuel Sevian, mientras que Yuri moverá las mismas piezas ante el indio Adhiban Baskaran.

También en el Grupo Élite se estrenará con negras el español David Antón frente al conocido ucraniano Vassily Ivanchuk, quien ha conquistado el trono en 7 de sus 8 incursiones en estas lides.

Además, habrá acciones en el apartado Abierto, que cerró con una inscripción de 218 jugadores de 30 países.

