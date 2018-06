Favoritos debutan con éxitos en Copa de Fútbol Sala

Los equipos aspirantes al título de la Copa Gelabert de Fútbol Sala, Granma, Pinar del Río, Industriales y La Habana, ganaron este martes en el inicio del torneo con sede en la Sala Kid Chocolate, de la capital.

A primera hora los granmenses derrotaron al plantel de Olimpiakos 4 a 2, con destaque ofensivo de Ricardo Castillo, quien marcó en par de ocasiones.

Luego Pinar del Río dio pocas brechas a Vasco Navarro y le propinó una goleada de 7 a 2, apoyados en el ataque de Rulens quien asaltó en cuatro ocasiones la portería rival.

También por amplio margen, Industriales selló su victoria 7 a 0 ante Isla de la Juventud; mientras que La Habana se impuso 2 a 1 sobre Juveniles.

El estelar Reinier Fiallo marcó las dos dianas que le permiten a su plantel soñar con revalidar el título.

Este miércoles continúan las acciones de la cita, que finaliza el próximo 30 de junio.

Resultados 26 de junio

Grupo A

Pinar del Río (7) vs Vasco Navarro (2)

La Habana (2) vs Juveniles (1)

Grupo B

Olimpiakos (2) vs Granma (4)

Industriales (7) vs Isla de la Juventud (0)

