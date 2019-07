Falleció Dany Valdespino

La Habana.- La muerte del conocido técnico de Artemisa Dany Valdespino Roche enlutó hoy al deporte cubano.

«El destacado director de equipos en nuestras series nacionales de béisbol Dani Valdespino falleció a consecuencias de un accidente sufrido en días anteriores», dijo en su cuenta de la red social twitter la entidad rectora de esa disciplina.

«Llegue a familiares y amigos nuestro más sentido pésame», añadió la Dirección Nacional de Béisbol.

«Triste esta noticia. Trabajó duro, se entregó al máximo y deja un legado importante», sentenció al respecto el presidente del Inder, Osvaldo Vento Montiller.

Valdespino transitó como entrenador desde la base. Comandó al equipo de Caimito en la Serie Provincial, con el que conquistó varios títulos.

Fue timonel de Artemisa durante varias campañas nacionales, clasificándolo a la segunda fase en más de una ocasión. Logró quinto y sexto lugares, que figuran como los mejores resultados en la historia del territorio.

También condujo al elenco Occidentales de la Serie Especial que sirvió de preparación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018, y a la selección Cuba ubicada quinta en el certamen mundial de la categoría sub-15 celebrado el pasado año en Panamá.

