Exbaloncestista respalda Proyecto Constitucional

Un defensor del deporte masivo como vía de salud y bienestar, así se confiesa Ruperto Herrera, exbaloncestista, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Múnich, quien como cubano está al tanto del proyecto de Reforma Constitucional de la República.

Presidente de la Federación Cubana de ese deporte, Herrera declaró que en el proyecto aparece detallado que en Cuba el deporte es un derecho del pueblo, y por ello nosotros en el ámbito internacional hemos alcanzado tantos logros.

Herrera agregó que el Estado pone en función sus recursos para que todas las personas puedan practicar el deporte de forma masiva, como vía fundamental para captar a aquellos con posibilidades de estar en el alto rendimiento.

Dijo que en su niñez se benefició del sistema deportivo cubano, que da la posibilidad de tener acceso a la educación física, por lo que considera positivo se mantenga así en la Constitución.

(Visited 1 times, 7 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.