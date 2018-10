Exaltación al Museo de la Fama del Béisbol de Matanzas

Matanzas, Cuba. – La tercera exaltación al Museo Salón de la Fama de la provincia de Matanzas tendrá lugar el venidero día nueve, en el memorable estadio Palmar de Junco como parte de las actividades que realiza la urbe yumurina en ocasión del aniversario 325 de su fundación.

La ingeniera Elena González, directora del Proyecto Comunitario Palmar de Junco informó que en esta oportunidad fueron incluidos directamente al Salón un grupo de jugadores y personalidades vinculadas con este deporte y que dejaron su impronta en la provincia.

Es un momento de mucha significación porque el acto forma parte de los festejos que desarrolla la ciudad de Matanzas por su cumpleaños 325, y que este grupo elegido de forma directa, todos son oriundos de otras provincias y son parte de nuestra historia deportiva nacional, destacó la funcionaria.

En esa relación aparecen el Héroe Nacional del Trabajo y destacado periodista, locutor y narrador deportivo Eddy Martín Sánchez; el historiador, periodista y escritor Severo Nieto Fernández; el director de los equipos Deportivo Matanzas, campeones nacionales en los años de 1943 y 1945, Tomás “Pipo” de la Noval; los también jugadores del Deportivo de esos años, Ángel “Catayo” González y Ángel Fleitas, además de José Homma Nakamura, ex jugador profesional y director de

equipos matanceros.

De la época más reciente fueron seleccionados Evelio Hernández Soufront, dos veces campeón nacional con Henequeneros y Citricultores e integrante de la selección cubana a diferentes eventos

internacionales, Roberto Maza Cervera, quien jugó 11 temporadas con conjuntos matanceros y estuvo en tres eventos internacionales, junto al jugador de cuadro Carlos Kindelán Limonta, campeón dos veces con Henequeneros y con la selección Cuba en la Copa Intercontinental de Barcelona, 1991.

También fueron incluidos este año por el voto directo y secreto del grupo seleccionador de este Museo del Palmar de Junco, los destacados ex Grandes Ligas oriundos de esta provincia Edmundo Amorós Isasi, de amplios resultados como amateur y profesional y uno de los héroes de la Serie Mundial estadounidense de 1955 jugando con los Dodgers de Brooklyn y Antonio “Tony” Taylor Sánchez, considerado la mejor segunda base cubana que militó en la pelota rentada.

Los otros seleccionados fueron el primer director ganador de Matanzas en Series Nacionales, Miguel Ángel Domínguez, con el Henequeneros de 1969; en el acápite para periodistas escogieron a Francisco “Pancho” Soriano y a los jugadores de los campeonatos cubanos después de 1962, Ervin Walters Porteaus, campeón de bateo en la primera Serie Nacional, Tomás Soto Fernández, destacado jugador y posteriormente director ganador de un título con Citricultores en la campaña de 1983-1984 y Jesús Torriente Aranguren, vencedor con Henequeneros en 1969, campeón con el Cuba de la histórica delegación de la dignidad a Puerto Rico, 1966 y de los Panamericanos de Winnipeg, donde derrotó dos veces a Estados Unidos.

Tomado de TV YumuríRedaccion central

(Visited 1 times, 4 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.