Esperanza olímpica de un campeón

El púgil Roniel Iglesias, campeón olímpico en Londres 2012, aspira a reeditar esa actuación en la cita de Tokio, Japón 2020, tras asegurar su onceno cetro nacional, igualando a los estelares Teófilo Stevenson y Adolfo Horta.

En el Torneo Playa Girón, celebrado en el Palacio de los Deportes Rafael Fortún, de Camagüey, el pinareño declaró que además de ser un honor formar parte de la historia del boxeo cubano junto a esos dos grandes, se cumplen parte importante de los objetivos de su trayectoria deportiva.

No obstante, más que la suma ininterrumpida de triunfos, mi deseo siempre será ratificarme cada año como la primera figura del país, confesó.

El venidero campeonato mundial de la disciplina, pactado para Sochi, Rusia, estarían igualmente en la mira de Iglesias, quien también ostenta una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Pekin 2008.

(Visited 1 times, 10 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.