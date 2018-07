España sale del Mundial de Fútbol y Croacia elimina a Dinamarca

Moscú, Rusia.- El camino de la selección española hacia otro título en un Mundial de Fútbol fue cortado este domingo por la anfitriona Rusia, que resistió durante 120 minutos el asedio y venció en la definición por penales para anclar en los cuartos de final del torneo.

Los ibéricos dominaron abrumadoramente la posesión del balón y lograron ponerse en ventaja gracias al autogol de Ignashevic, pero la diferencia en el marcador desapareció cuando Piqué tocó el balón con la mano en el área y el árbitro decretó la pena máxima anotada por Dzyuba.

El esfuerzo de los locales en defensa extendió la igualdad hasta el límite, y en la lotería de los penales el arquero Akinfeev detuvo los disparos de Koke y Aspas para dejar la justa sin otro de sus campeones.

CROACIA CLASIFICA A LOS CUARTOS DE FINAL

En otro torpe de este domingo y tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario, Croacia debió llegar hasta la tanda de penales para derrotar a Dinamarca y clasificar a los cuartos de final de la Copa del Mundo de Fútbol de Rusia-2018.

El gran héroe del partido fue el arquero croata Danijel Subasic, quien paró tres de los cinco disparos de los daneses en los penaltis.

Croacia, que llegó a este duelo con balance perfecto de tres victorias en tres salidas, estuvo al borde del colapso, algo cada vez más habitual en esta cita del orbe, de la cual ya se han despedido gigantes como Alemania, Argentina, España y Portugal.

El gol de la victoria, con el que Croacia gritó hasta romperse las cuerdas vocales, fue a la cuenta de Ivan Rakitic.

De esa manera, Croacia sacó boleto a cuartos de final y de paso se citó con Rusia, que horas antes había superado por 4-3 a España en los penales, tras finalizar 1-1 después del tiempo reglamentario y las dos prórrogas.

Hasta el momento, además de Rusia y Croacia, también tienen garantizada su presencia en la ronda de los ocho mejores las escuadras de Uruguay y Francia.

