España y Dinamarca salen por la puerta estrecha del Mundial de Fútbol

La Habana, Cuba. – El Mundial de Fútbol que se disputa en varias ciudades rusas tuvo una jornada dominical marcada por la definición desde el machón de penal que sacó del torneo a las selecciones de Dinamarca y España, esta última una de las serias candidatas al trono.

De tamaña sorpresa fueron responsables los anfitriones rusos, quienes se repusieron del autogol de Ignasevich con el penal marcado por Dyzuya y después de resistir el asedio hasta el minuto 120, tuvieron como héroe al arquero que detuvo los penales de Koke y Aspas.

En el otro duelo de octavos de final, el danés Jorgensen y el croata Mandzulic establecieron la paridad a un gol en los primeros cinco minutos del partido, y ambos equipos agotaron todo el tiempo posible hasta llegar a la definición en la ruleta de penas máximas.

Desde esa vía, Croacia aseguró enfrentar a Rusia en los cuartos de final cuando su arquero detuvo 3 de los 5 penales daneses.

La caída de los dos últimos campeones del Mundial de Fútbol elevan hoy las expectativas sobre el posible desempeño de Brasil, que protagonizará desde la 10:00 de la mañana -hora de Cuba- un partido con sabor latinoamericano frente a México.

La ciudad de Samara acogerá ese interesante duelo de octavos de final, en el que Neymar y compañía saldrán a defender su candidatura frente a un elenco que exhibió muy buen nivel en sus primeras presentaciones.

El otro pulso para avanzar a la ronda de cuartos de final tendrá como protagonista desde las 02:00 de la tarde en Rostov a una escuadra de Bélgica que presumió de mucha pólvora en su ataque, pero estará obligada frenar el ímpetu del entusiasta elenco japonés.

Como atractivo de la fecha también estará la posibilidad de que el belga Lukaku pueda dar alcance en la tabla de máximos artilleros al inglés Harry Kane, quien acumula CINCO dianas.

