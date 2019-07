Esgrimistas cubanas debutan con triunfos en cita mundial

Con la inclusión de Yamirka Rodríguez y Diamelis González en la ronda de las 64 mejores, las espadachinas cubanas tuvieron un buen debut en la fecha de apertura del Campeonato Mundial de esgrima, con sede en Budapest, Hungría.

Entre ambas sumaron 13 victorias con las conseguidas en los poules eliminatorios y la tabla de 128, por lo que buscarán su boleto a la tabla de las 32 más destacadas en la espada.

Rodríguez logró este lunes cuatro éxitos con dos derrotas en su llave clasificatoria; mientras en la siguiente fase superó a la Ilona Sybala, de Finlandia, y a la belga Amber de Pestel.

En el caso de González, alcanzó en su poule cinco triunfos con apenas un revés, para después imponerse en la eliminación directa a la portuguesa Fabiana Bonito y a la española Alejandra Cisneros, durante la apertura del Campeonato Mundial de esgrima.

