Esgrima sin glorias este martes

Lima, Perú. – La delegación cubana a la Esgrima de los Juegos Panamericanos de Lima, presentó hoy a 2 atletas, pero se retiró sin medallas, como anunciaban los pronósticos.

Aymara Tablada fue la que mejor lució, ella accedió a Cuartos de final en el sable al vencer 15 por 11 a una dominicana incluida entre las líderes de la clasificación, y luego cedió 15 por 12 frente a una argentina, superior a ella por más de 180 puestos en el ranking.

Mientras, Humberto Aguilera se mostró bien en la fase de grupos con 4 éxitos y 1 revés, pero en Octavos de final, no supo aprovechar una ventaja de 5 toques sobre un puertorriqueño, y perdió 15 a 14.

La Esgrima cubana regresará este miércoles con la Espada femenina, donde actuarán las experimentadas Yamirka Rodríguez y Ceily Mendoza, junto a Hansel Rodríguez en el Sable, todos con el objetivo de llegar al podio.

