Esgrima cubana celebra coronación en Panamericano de Toronto

La esgrima cubana celebra su coronación en la espada por equipos para hombres del Campeonato Panamericano de Toronto, Canadá para ubicar a la isla en el tercer puesto por países.

El trío antillano conformado por Yunior Reytor, Luis Enrique Patterson y Reynier Henríquez logró una excelente actuación en la discusión del título frente al conjunto de Estados Unidos, animado por sus principales figuras, para derrotarlo por 45 a 38.

Según Jaine Hernández, entrenador principal del conjunto cubano, sus hombres lograron un buen desempeño en la justa canadiense, con un dominio casi total de todos los aspectos de cada combate, además tuvieron una gran efectividad.

El santiaguero Reytor culminó como doble medallista en la cita canadiense, al terminar tercero en el concurso de la espada individual, dominada por Rubén Limardo y con presencia de 52 tiradores.

