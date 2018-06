Escolares y juveniles avileños listos para lides deportivas

Escolares y juveniles del deporte en Ciego de Ávila están listos para intervenir desde este 21 de junio en los juegos nacionales de ambas categorías, con los sueños de mejorar en la tabla de posiciones.

Mildred Rodríguez, metodóloga provincial de deporte escolar, informó que el mayor grupo competirá en los juveniles, lid en la que los avileños estarán presentes en 13 de las 23 disciplinas convocadas.

Precisó que la provincia tiene amplias opciones de medallas en baloncesto, hockey sobre césped, voleibol de playa, y lucha, en ambas modalidades, y explicó que, en la fase inicial de las competencias escolares, los triatletas serán los únicos representantes avileños que entrarán en acción.

Puntualizó, además, que las canchas de la academia provincial del voli playero están listas para acoger el torneo en la categoría juvenil, así como la villa de alojamiento.

