Erick Hernández se confirma como el mejor dominador de Cuba

La Habana, Cuba. – Después de mantener un balón en el aire durante 3 horas, 2 minutos y 3 segundos, el habanero Erick Hernández se confirmó como el mejor dominador de Cuba, en una especialidad difusa entre el deporte y la recreación.

Hernández, quien tiene 52 años, realizó esa nueva marca mundial sentado en el suelo, tocando la pelota solo con los pies y con un peso de un kilogramo en cada tobillo, para superar la cota del también capitalino Luis Carlos García, de una hora, 32 minutos y un segundo.

El dominador dijo que tuvo momentos difíciles desde el punto de vista sicológico, pues hace apenas unos días perdió a su madre, a quien dedicó el nuevo record.

Ahora, Erick Hernández se propone para el mes próximo implantar otra plusmarca, sentado y golpeando el balón solo con la cabeza, y antes de fin de año enfrentará una tentativa de largo aliento.

